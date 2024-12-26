Ceyhan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Silah ve 23 Sikke Ele Geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri bir eve yaptığı operasyonda 5 ruhsatsız silah, 23 sikke ve 8 metal arama dedektörü ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ceyhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduran bir kişinin evine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda evde ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 23 sikke ve 8 metal arama dedektörü ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA