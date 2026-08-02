Çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne 305 bin liralık ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, günlerdir gece saatlerinde egzozu açarak yüksek ses çıkarıp çevreyi rahatsız ettiği belirtilen plakasız motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Motosiklet ve sürücüsü hakkında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 305 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3-4 gündür özellikle gece saatlerinde egzoz patlatarak gürültü yaptığı ve vatandaşlardan yoğun şikayet geldiği belirtilen Y.C.M. isimli şahsın kullandığı plakasız motosiklet, polis ekiplerince tespit edildi. Yapılan denetimlerde yakalanan motosiklet ve sürücüsü hakkında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 305 bin 965 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı