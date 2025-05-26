Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu
Haber Videosu

Çanakkale Ayvacık'ta dün beraberindeki grup ile doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu bir süre sonra kayboldu. Arkadaşları durumu jandarmaya bildirirken ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu. Bartu için arama çalışmaları sürüyor.

DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİLER

Olay, dün Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, beraberindeki grup ile bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. AFAD ve AKUT ekipleri ile dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIrmak Ajans:

umarım sağlık durumundan dolayı birşey yoktur. yoksa çok gülerim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.