Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu. Bartu için arama çalışmaları sürüyor.

DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİLER

Olay, dün Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, beraberindeki grup ile bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. AFAD ve AKUT ekipleri ile dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.