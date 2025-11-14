Haberler

Cevizlibağ Metrobüs Durağında Trajik Kaza: Engelli Vatandaş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen yürüme engelli Hüseyin C., tekerlekli sandalyesi ile metrobüs yoluna düşerek kaza geçirdi. Metrobüsün çarptığı Hüseyin C. hastanede hayatını kaybetti. Olayda iki yolcu da yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen yürüme engelli Hüseyin C. (57) tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştü. O esnada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada metrobüste bulunan 2 yolcu da yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cevizlibağ metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Hüseyin C. durakta beklerken, dengesini kaybederek tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştü. O esnada seyir halinde olan İsmail B. idaresindeki metrobüs, yola düşen Hüseyin C.'ye çarptı. Kazada, Cabir D. ile Ebrar N.K. isimli iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hüseyin C. ve iki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Hüseyin C.'nin tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştüğü ardından metrobüsün çarptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.