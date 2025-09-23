Cevizlibağ KYK Yurdunda Eşya Yağmalama Olayına 4 Tutuklama

İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK Öğrenci Yurdunda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2'si İran uyruklu 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. Öğrencilerin eşyalarına zarar veren şüphelilerin polisteki ifade işlemleri tamamlanmış, 6 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi'ne getirilmişti.

4 şüpheli hakkında 'tutuklama' talebi

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan 6 şüpheliden 4'ü, işlemlerinin ardından 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından 'delil yetersizliği' gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

4 şüpheli de tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden İran Uyruklu M.R, S.A ile O.D, H.Ü. 'kamu malına zarar verme' ile 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL