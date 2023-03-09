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Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı, seferler İETT otobüsleri ile yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı, seferler İETT otobüsleri ile yapıldı Cevizlibağ'da tramvay bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı, Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında seferler İETT otobüsleri ile yapıldı.

Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı, seferler İETT otobüsleri ile yapıldı

İSTANBUL - Cevizlibağ'da tramvay bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı, Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında seferler İETT otobüsleri ile yapıldı. Otobüsleri rayda gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Bağcılar'dan Kabataş istikametine giden Tramvay bilinmeyen bir nedenle Cevizlibağ'da raydan çıktı. Kazada tramvayda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında sefer yapılamadı. Seferler bir süre sonra İETT otobüsleri ile yapıldı. Otobüsleri rayda gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cevizlibağ İETT 3. Sayfa Haberler

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