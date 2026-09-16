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Ceviz ağacından düşen kişi yaralandı

Ceviz ağacından düşen kişi yaralandı
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Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çağlayancerit ilçesinde ceviz ağacına çıkan Mehmet Kıran, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Kıran, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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