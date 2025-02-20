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Ceuta ile Fas Arasında Uyuşturucu Kaçakçılığı İçin Tünel Bulundu

Ceuta ile Fas Arasında Uyuşturucu Kaçakçılığı İçin Tünel Bulundu
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İspanyol polisi, Ceuta ile Fas arasında 12 metre derinliğinde bir uyuşturucu kaçakçılığı tüneli buldu. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 6 bin kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta bölgesi ile Fas arasında uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 12 metre derinlikte tünel ortaya çıkarıldı.

İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonu kapsamında Fas topraklarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta bölgesine uzanan bir tünel bulunduğu ifade edildi. Sanayi bölgesindeki bir depoda yapılan arama sırasında ortaya çıkarılan ve temel aydınlatma sistemiyle donatıldığı tespit edilen tünelin 12 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, henüz uzunluğu tespit edilemedi. "Hades" adı verilen operasyonda son 3 haftada 2'si polis memuru da dahil olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığı, 6 bin kilogram uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

Kuzey Afrika ile Avrupa arasında uyuşturucu kaçakçılığında geçiş noktası olan Ceuta, uzun zamandır kaçakçılık operasyonlarının merkezinde. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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