Çeşme ve Karaburun Açıklarında 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 22'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Mart günü Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-81 ve Sahil Güvenlik Botu KB-86 tarafından 22'si çocuk 50 düzensiz göçmeni yakalandı. Karaya çıkartılan göçmeler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - İZMİR