Çeşme ve Karaburun Açıklarında 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22'si çocuk toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemleri için Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 22'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Mart günü Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-81 ve Sahil Güvenlik Botu KB-86 tarafından 22'si çocuk 50 düzensiz göçmeni yakalandı. Karaya çıkartılan göçmeler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - İZMİR