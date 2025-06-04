Çeşme Limanı'nda 30 Kilo Kokain ve 100 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Çeşme Limanı'nda 30 Kilo Kokain ve 100 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme Limanı'nda yapılan aramalarda, iki tırda toplam 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Çeşme Limanı'nda bulunan iki tır içerisinde yapılan aramada, 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Çeşme Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde limana gelen iki tırı narkotik köpekleri ile aradı. Gerçekleştirilen arama çalışmaları sırasında, tırlar içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tırların şoförü 2 kişi gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.