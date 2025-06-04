Çeşme Limanı'nda 30 Kilo Kokain ve 100 Kilo Skunk Ele Geçirildi
İzmir'in Çeşme Limanı'nda yapılan aramalarda, iki tırda toplam 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
İzmir'de Çeşme Limanı'nda bulunan iki tır içerisinde yapılan aramada, 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Çeşme Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde limana gelen iki tırı narkotik köpekleri ile aradı. Gerçekleştirilen arama çalışmaları sırasında, tırlar içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tırların şoförü 2 kişi gözaltına alındı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa