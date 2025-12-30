Haberler

Çeşme'de yılbaşı öncesi 'huzur' denetimi

Çeşme'de yılbaşı kutlamaları öncesi halk sağlığını korumak amacıyla eğlence mekanları ve alkol satışı yapan işletmelere yönelik geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Ekipler, hijyen şartlarını ve yasal uygunlukları kontrol etti.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, yaklaşan yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak ve huzur ortamını sağlamak amacıyla eğlence mekanları ile alkol satışı yapan işletmelere yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere; Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Yılbaşı kutlamaları öncesinde ilçedeki hareketliliği göz önünde bulunduran ekipler, gece hayatının kalbi konumundaki mekanları ve satış noktalarını tek tek kontrol etti. Halk sağlığının korunmasının öncelik kılındığı denetimlerde; işletmelerin yasal evrakları, hijyen şartları ve alkol satış kurallarına uygunlukları titizlikle incelendi. Ekipler, özellikle ürünlerin fatura kontrolleri ve saklama şartları üzerinde dururken, işletmecilere mevzuata uygunluk konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yeni yıla güvenli bir ortamda girmelerini hedefleyen yetkililer, denetimlerin sadece yılbaşı öncesiyle sınırlı kalmayacağını, kutlamaların devam edeceği yılbaşı süresince de ilçenin dört bir yanında aralıksız devam edeceğini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
