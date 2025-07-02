Çeşme'de Yangın, İki Mahalle Tahliye Edildi

Çeşme'de Yangın, İki Mahalle Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alanlara ulaştı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederken, Ildır ve Germiyan mahalleleri tahliye edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 2 mahalle tahliye edildi.

Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak ve 18 helikopterle havadan, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergiliyor.

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Ildır ve Germiyan mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte Germiyan'ın tamamı, Ildır'ın ise bir bölümü tahliye edilmeye başlandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda

Jonathan David milli yıldızımızla takım arkadaşı oluyor
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.