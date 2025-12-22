Haberler

Çeşme'de villa yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ovacık Mahallesi'ndeki bir villada gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde bulunan Toskana Konakları içerisindeki bir villada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle villadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, villada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

