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Çeşme'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 13 Gözaltı, 5 Tutuklama

Çeşme'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 13 Gözaltı, 5 Tutuklama
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İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Mart ayında 11 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 9 kök kenevir bitkisi, 168 gram skunk esrar, 18 gram kokain, 23 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Alman yetkili makamlarının iade talebinde bulunduğu kırmız bültenle aranan D.S ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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