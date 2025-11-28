Haberler

Çeşme'de Tekneleri Yakan Yangın Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda çıkan yangında 7 özel tekne yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde teknelerin bulunduğu bir plajda çıkan yangında 7 özel tekne alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 11.00 sıralarında, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer özel teknelere de sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı. Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkan yangında 7 özel teknenin yandığı öğrenildi. Yangında can kaybı olmazken kullanılamaz hale gelen teknelerde büyük maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
