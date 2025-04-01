Çeşme'de Sağanak Yağış Sokakları Göle Döndürdü
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar su birikintileriyle doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı ve trafikte aksama meydana geldi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Sokaklarda su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, geceden itibaren devam eden sağanak yağışa teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından özellikle yarımadada etkili olan sağanak yağış, Çeşme'deki sokakları göle döndürdü. Su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, trafikte de aksamalar oluştu.
Ekipler, su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa