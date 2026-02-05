Haberler

Çeşme'de sağanak yağış: Caddeler dereye döndü, rögarlar taştı

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda caddeler sularla kaplandı ve yollar adeta dere yatağına dönüştü. Araçlar, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler sularla kaplandı. Rögarların taştığı ilçede araçlar, dereye dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Turistik ilçe Çeşme'de, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçedeki birçok cadde ve sokak yağmur sularına teslim oldu. Yağışla beraber altyapı sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle rögarlarda taşmalar meydana geldi. Yağmur sularının tahliye edilememesi sonucu cadde ve sokaklar adeta dere yatağına dönüştü. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik akışında aksamalar yaşanırken, sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. - İZMİR

500

