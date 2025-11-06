Haberler

Çeşme'de Düzensiz Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Çeşme'de Düzensiz Göçmen ve Organizatör Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen yol denetiminde, Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatör suçüstü yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol denetiminde durdurulan bir araçta, Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatör suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimi sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatör tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.