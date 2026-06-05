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Adalar Denizi'nde sürüklenen 32 göçmen kurtarıldı, kaçmaya çalışan 14 göçmen yakalandı

Adalar Denizi'nde sürüklenen 32 göçmen kurtarıldı, kaçmaya çalışan 14 göçmen yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmen ise hareket halindeyken yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmen ise hareket halindeki botta kıskıvrak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 3 Haziran saat 03.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen TCSG-902 borda numaralı Sahil Güvenlik botu, sürüklenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Aynı gün sabaha karşı saat 05.40 sıralarında ise yine Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354), deniz yüzeyinde seyir halinde olan lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Tespit edilen hareketli lastik bot, bölgeye yönlendirilen KB-118 numaralı Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu ve içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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