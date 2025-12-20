Haberler

Çeşme açıklarında mülteci hareketliliği: Sahil Güvenlik mülteci botunu takip etti

Çeşme açıklarında mülteci hareketliliği: Sahil Güvenlik mülteci botunu takip etti
Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri bir mülteci botunu takip etti. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve mültecilerin bulunduğu botun hızla ilerlediği, ekiplerin ise durdurmak için manevra yaptığı görüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin mülteci botunu takibe aldığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çeşme ilçesi Ildırı Tekeburnu mevkisi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede bir mülteci botu tespit etti. Botun tespit edilmesinin ardından ekipler ile mülteciler arasında deniz üzerinde kovalamaca yaşandı. O hareketli dakikalar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; mültecilerin bulunduğu botun hızla ilerlediği, Sahil Güvenlik unsurlarının ise botu durdurmak için manevralar yaparak takibini sürdürdüğü görüldü.

Öte yandan, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

