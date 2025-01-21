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Çeşme Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme girişiminde bulunan 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçme girişiminde olan 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri önceki gece saat 01.10'da, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-81) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisinde bulunan 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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