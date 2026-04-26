Çeşme açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince hareket halindeki bir lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, 24 Nisan gecesi saat 22.15 sıralarında Çeşme ilçesinde meydana geldi. Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-359), deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmen taşıyan lastik bot tespit etti. Gözetleme aracının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) sevk edildi. Görevli ekipler tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Yapılan müdahale sonucunda bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan 16 Etiyopya, 11 Sudan, 4 Somali uyruklu toplam 31 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı