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Çeşme Açıklarında 24 Göçmen Kurtarıldı

Çeşme Açıklarında 24 Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.55'te Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-4 ve KB-38 tarafından kurtarıldı. Yemen, Angola, Irak, Kongo ve Kamerun uyruklu olduğu tespit edilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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