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Çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi polis yakaladı

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Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yakalandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda 6 bin 568 şahıs ile bin 537 araç sorgulanırken, aranan 25 şahıs yakalandı. Denetimlerde 2 tüfek, 4 tabanca, 56 fişek ve 20 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıyan 20 şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimler çerçevesinde ayrıca 62 şahıs ve 21 araca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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