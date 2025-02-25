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Cesaret oyununda boş eve girdiler, gördükleri karşısında şoke olup telefona sarıldılar

Cesaret oyununda boş eve girdiler, gördükleri karşısında şoke olup telefona sarıldılar
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Çorum'da iki geç cesaret oyunu oynarken boş bir eve girdi. Kan donduran oyuna devam eden gençler, boş evde erkek cesediyle karşılaştılar. Cesedin 34 yaşındaki Rıza Bayram'a ait olduğu tespit edildi.

Çorum'a bağlı Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda iki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve "Cesareti olan girsin" diye iddiaya girdi. Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Bayram'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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