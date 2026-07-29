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Çermik’te trafik denetimi

Çermik’te trafik denetimi
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe girişi Haburman köprüsü civarında yapılan denetimlerde, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları denetlendi. Trafik kurallarına uymayan araç ve motosiklet sürücüleri uyarıldı. Eksiği olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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