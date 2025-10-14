Haberler

Çerkezköy'deki Fabrikada Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çerkezköy'deki Fabrikada Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bacasında çıkan yangın sonucunda dumandan etkilenen iki kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 6. Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altında aldı. Dumandan etkilenen T.K. ve A.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li bankadan altın için şok tahmin

ABD'li bankadan altın için şok tahmin
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.