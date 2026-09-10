Haberler

Çerkezköy’de yolcu minibüsü direği devirdi yan yattı: 1 bebek 2 çocuk yaralandı

Çerkezköy’de yolcu minibüsü direği devirdi yan yattı: 1 bebek 2 çocuk yaralandı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada 1 aylık bebek ile 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılpınar'dan Çerkezköy istikametine seyir halinde olan 59 M 7267 plakalı minibüs, BSH Kavşağı yakınlarında başka bir araçla çarpıştı. İddiaya göre, kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık ihlali yapan minibüs, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, minibüs de yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Bebek ve iki çocuk yaralandı

Kazada minibüste bulunan 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, büyük korkuya neden olan kaza çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpması ve ardından yan yatması saniye saniye görülüyor. Kazanın ardından yan yatan ve kullanılamaz hale gelen minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Maltepe’de silahlı saldırı! Özel harekat polisi sevk edildi

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Özel harekat sevk edildi
İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinde detaylar belli oldu

İstanbul'da kiralık sosyal konut için fiyatlar ve ilçeler belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan

Roma'yı yakacak planı buldu
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar

Norveç Kasabı Eskas işte şimdi yandı!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Tatil cennetinde büyük rezalet! Yanına kar kalmadı
Savaşta bir ilk! Ukrayna'nın İHA'ları 3 bin kilometre gidip Rusya'yı vurdu

Dünya savaş tarihine geçecek saldırı

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti