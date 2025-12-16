Zehir tacirlerine geçit yok
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 24 kişiye adli işlem yapıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yapılan uygulamalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin denetim ve operasyonlarda 10,6 gram eroin, 126 adet galara hap, 7 adet satışa hazır halde skunk, 3 adet lyrica hap, 20 adet farklı boyutlarda peçeteye emdirilmiş A-M maddesi, 5,72 gram esrar ve 0,5 gram taş kokain bulundu.
Operasyonlarda toplam 24 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ