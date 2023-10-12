Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy'de yapılan üst aramasında 10 gram metamfetamin ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Timleri Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasından 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

-Çorlu'da 31 bin makaron ele geçirildi

Çorlu'da 31 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir ev ve iş yerinde yapılan aramada, 32 bin makaron ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

- Çerkezköy'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi.

Sürücü İ.T. gözaltına alındı.