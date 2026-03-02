Haberler

Çerkezköy'de iş yeri yangını

Çerkezköy'de iş yeri yangını
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tuhafiye dükkanında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir tuhafiye dükkanında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kepenkleri kapalı olan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına yan dükkandan girerek müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
