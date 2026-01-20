Haberler

Polis aracına ve elektrik direğine çarptı

Polis aracına ve elektrik direğine çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önceki bir kazaya müdahale eden trafik ekiplerinin aracına başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, elektrik kabloları yola sarktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik ekiplerinin tepe lambası açık şekilde park halinde bulunan ekip aracına ve bir elektrik direğine başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kopan elektrik kabloları yola sarktı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İlk kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerine gelerek aracı kaldırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla güzergahta önlem aldı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, kazaya müdahale eden ve içerisinde kimsenin bulunmadığı trafik polisi aracına ve yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği zarar görürken, elektrik kabloları yola sarktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, TREDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri bölgede elektrik akımını keserken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı dahil 4 kişi gözaltında