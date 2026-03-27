Çerkezköy OSB'de fabrika yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı yangına maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 6'ncı Cadde üzerinde bulunan kumaş ve tekstil üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. İddiaya göre, fabrikanın baca bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bacadan yükselen yoğun dumanı fark eden çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın çatı kısmına sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı