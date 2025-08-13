Çerkezköy'de Kurusıkı Silah Zoruyla Gasp: Şüpheli Tutuklandı

Çerkezköy'de Kurusıkı Silah Zoruyla Gasp: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi kurusıkı silah zoruyla soyan 19 yaşındaki Bulgaristan uyruklu şüpheli, olaydan 4 saat sonra yakalanarak tutuklandı. Gasp edilen 6 bin TL ile tanınmamak için tıraş olan zanlının, soygun sırasında kullandığı silahın kurusıkı olduğu belirlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeye girerek kurusıkı silah zoruyla gasp yapan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çerkezköy Barbaros Caddesi'nde bulunan büfeye giren 19 yaşındaki Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen Nayden İvanov Karpachev, bir süre dolap ve rafları inceledikten sonra yanında getirdiği silahı, kasiyere doğrultup kasada bulunan yaklaşık 6 bin TL'yi gasp ederek yaya olarak dükkandan kaçmıştı.

Olaydan 4 saat sonra yakalanmıştı

Paniğe kapılan kasiyerin, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine hareket geçen polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkış noktalarını kapatıp onlarca güzergah kamerasını ise mercek altına almıştı. Polis ekipleri, Nayden İvanov Karpachev isimli şüpheliyi olaydan yaklaşık 4 saat sonra adliye arkasında, soygunda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Olaydan sonra tanınmamak için saçlarını kestiren şüphelinin, olayda kullandığı silah ise kurusıkı olarak çıkmıştı. Zanlının İstanbul'daki bir çiftlikte çalıştığı, oradaki işinden ayrıldıktan sonra Çerkezköy'e geldiği öğrenildi. Gasp ettiği 6 bin TL ile tanınmamak için tıraş olduğu belirlenen zanlının, kısa süre içinde yemek yediği ve bir bisiklet satın aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

