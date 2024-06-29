Çerkezköy'de Boş Arazi Yangını

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi içindeki boş arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar Mahallesi, 8'inci sokak üzerinde bulunan boş arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Dumanların etrafı sarmasıyla mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olumsuz herhangi bir durumun yaşanmadığı yangının çıkış amacını belirlemek için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ