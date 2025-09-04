Çerkezköy'de 31 Suçtan Aranan C.Ö. Yakalandı

Haberler

Tekirdağ Çerkezköy'de 31 ayrı suçtan aranan C.Ö., polis operasyonuyla yakalandı. Hakkında 58 yıl hapis cezası ve yaklaşık 3.8 milyon TL para cezası bulunuyordu.

Tekirdağ Çerkezköy'de 31 ayrı suçtan aranan ve hakkında 58 yıl hapis cezası ile 3 milyon 770 bin 104 TL para cezası bulunan C.Ö., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çekle ilgili "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet verme, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi gibi suçlardan 31 ayrı dosya bulunan C.Ö.'nün ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan detaylı çalışma ve titiz takip sonucunda düzenlenen operasyonla C.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlünün ayrıca İstanbul İcra Ceza Masası ve Bursa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından da arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.Ö. adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
