Çerkeş'te Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ve incelemeler devam ediyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, ilçe merkezi İdris Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasaralar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI