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CENTCOM’dan askerlere cep telefonu uyarısı: "Paylaşılan görüntüler İran’a yardımcı olabilir"

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper, askerlere gönderdiği yazıda, cep telefonuyla çekilen görüntülerin internette paylaşılmasının İran’ın ABD üslerini hedef almasına yardımcı olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper, askerlere gönderdiği yazıda, cep telefonuyla çekilen görüntülerin internette paylaşılmasının İran'ın ABD üslerini hedef almasına yardımcı olabileceği uyarısında bulundu.

ABD merkezli CNN haber kanalı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın askerlere cep telefonu uyarısında bulunduğunu aktardı. Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, Cooper'ın dün askerlere gönderdiği yazıda, cep telefonuyla çekilen görüntülerin internette paylaşılmasının İran'ın ABD üslerini hedef almasına yardımcı olabileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Cooper'ın yazıda, internette ve haberlerde paylaşılan cep telefonu görüntülerinin İran'ın düzenlediği saldırıların başarılı olup olmadığını "neredeyse gerçek zamanlı" değerlendirmesine imkan sağladığını belirttiği aktarıldı. Cooper, gönderdiği yazıda ayrıca, bu paylaşımların Körfez ülkelerindeki ABD askerleri ile sivillerin hayatlarına mal olabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu mesaj, personelimize operasyonel güvenliğin önemini hatırlatan genel bir uyarıdır. Oramiral Cooper, operasyonel öncelikleri aktarmak için birçok kez benzer mesajlar paylaştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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