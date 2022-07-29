Sivas'ın Hafik ilçesindeki cenazede dağıtılan etli pilav belediye başkanı dahil 104 kişiyi hastanelik etti - Haberler

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Sivas'ın Hafik ilçesindeki cenazede dağıtılan etli pilav belediye başkanı dahil 104 kişiyi hastanelik etti

Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde misafirlere verilen etli pilav yemeği sonrası bulantı, kusma gibi belirtiler gösteren 104 kişi, ilçedeki hastaneye başvurdu. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu da aynı şikayetlerle gittiği hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Hafik Kaymakamlığı, 85 kişinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 6 ay önce vefat eden Ö.G.'nin yakınları, cenaze için ilçedeki bir düğün salonunda yemek verdi. Öğle saatlerinde ilçe merkezinde düzenlenen ve et, pilav ikram edilen yemeğe katılanlardan 104'ü akşam saatlerinde bulantı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Hafik Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilen hastalardan 5'i ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle tedavi görüp taburcu olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Hafik ilçesindeki cenazede dağıtılan etli pilav belediye başkanı dahil 104 kişiyi hastanelik etti

Cenaze yemeğine katılan ilçe sakinlerinden Sebahattin Güler, "Yemeğe katıldıktan birkaç saat sonra, bulantı, ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdum. Birçok kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye geldiğini öğrendik. Gerekli muayenelerimizi yaptıktan sonra bizi taburcu ettiler. Tekrar kontrol amaçlı hastaneye geldim" diye konuştu.

Sivas'ın Hafik ilçesindeki cenazede dağıtılan etli pilav belediye başkanı dahil 104 kişiyi hastanelik etti

Hafik Kaymakamlığı da olay nedeni ile rahatsızlık yaşayan kişilerin gerekli tedavilerinin yapıldığını, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün öğle saatlerinde Hafik ilçemizde özel bir etkinliğe katılan misafirler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmuşlardır. Şu ana kadar rahatsızlanarak hastaneye başvuran 85 kişinin durumları iyi olup, 5 kişi kontrol ve tedbir amaçlı Sivas Merkezdeki hastanelere sevk edilmiştir. Hafik İlçe Devlet Hastanemiz tarafından gerekli işlemler yapılıyor olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir."

Son dakika haber! CENAZE YEMEĞİNDEN ETKİLENEN 104 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sivas Hafik 3. Sayfa Haberler

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