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Çemişgezek'te yaban keçileri ilçe merkezine indi

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Çemişgezek'te yaban keçileri ilçe merkezine indi

TUNCELİ - Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, sürü halinde Çemişgezek ilçe merkezine indi.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nce yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçe merkezine indi. Caddede gezen keçiler ardından parkta otlandı. İnsanlardan korkmayan keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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