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Çemişgezek'te iş makinesi devrildi

Çemişgezek'te iş makinesi devrildi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bir iş makinesi devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında kepçe devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çemişgezek ilçesi Hamamatik Mahallesi Kazım Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede sürdürülen doğalgaz altyapı çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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