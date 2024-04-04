Üye Girişi
Haberler

Çember operasyonlarında 2 bin 66 firari yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde düzenlenen "Çember-16" operasyonlarını duyurdu. "Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, arama kaydı bulunan şahısların yol aramaları, ev ve iş yeri baskınlarıyla yakalandığını bildirdi.

YOL ARAMASI, EV VE İŞ YERİ BASKINIYLA YAKALANDILAR

Bakan Yerlikaya, dolandırıcılık, cinsel ve narkotik gibi suçlardan aranan 2 bin 66 firarinin yakalandığı operasyon hakkında şu bilgileri verdi:

"0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 45 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs 'Çember-16' operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 348 şahıs, dolandırıcılıktan 183 şahıs, yağmadan 93 şahıs, adam öldürmeden 28 şahıs, cinsel suçlardan 50 şahıs, narkotik suçlarından 364 şahıs, terörden 25 şahıs, KOM'dan (Kaçakçılık, Organize) 216 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 66 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı."

Yerlikaya, operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, İl Jandarma Komutanlarını, İl Emniyet Müdürlerini, Sahil Güvenliği, polis ve jandarmaları tebrik ederek "Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Çember 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bayburt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Batman bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bartın bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Artvin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Ardahan bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesi duası hangisi? Diyanet'ten Kadir Gecesi ibadetleri! Kadir gecesinde okunacak zikirler, sureler nelerdir? Malatya bayram namazı saat kaçta 2024? Malatya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Amasya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Gaziosmanpaşa seçim sonuçları kesinleşti mi? Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ne oldu, son durum ne? Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay nerede oldu?
500

Yorumlar (1)

Snn Aksu:

Maşallah ülkede benim haricimde herkesin aranması varmış

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title