Haberler

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken; bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul Şişli'de bulunan konser salonunda yangın paniği yaşandı. Saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'nde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tadilatı yapılan konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, olayla ilgili çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar: Erken çıkan kiracı, sözleşme süresi bitene kadar kira ödeyecek

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan kiracılar yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.