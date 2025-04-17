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Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan boykot çağrısı soruşturması nedeniyle 3 Nisan'da gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor. Yunanistan'daki tiyatro oyununa gidemediğini belirten Üzümoğlu, "Sanatını icra edemeyen bir sanatçı, nasıl sanatçı olacak?" sözleriyle yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan boykot çağrısı soruşturmasında 3 Nisan'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Boykot çağrısı ile gözaltına alınıp bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itiraz reddedildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi

KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yunanistan'da oynadığı oyununa gidemediğini belirten Üzümoğlu'nun açıklaması şöyle: "Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?"

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Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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