Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık düzenlenen bir anket sonucunda "Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçildi. Bu yoğun ilgiye karşın Zeynep Bastık'ın kendisi konuyla ilgili sessizliğini korurken, konu sosyal medya platformu X'te büyük bir yankı uyandırdı ve anketi duyuran paylaşım 12 milyondan fazla görüntülenme aldı.

KISA SÜREDE TT OLDU

Hakkında yapılan yorumlarla kullanıcılar arasında pek çok tartışma yaşanırken, anketin popülerliği Bastık'ı X'te trend topic (TT) listesine taşıdı. Bastık'ın "en seksi kadın" seçilmesi hakkında X'te binlerce yorum yapılırken, konuyla ilgili en dikkat çeken yorumlardan biri ünlü oyuncu Cem Özer'den geldi.

CEM ÖZER'DEN İNCE GÖNDERME

Cem Özer, Zeynep Bastık'ın "Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçildiği haberine mizahi bir dille yaklaşarak, kendi geçmişine göndermede bulundu. Özer, geçmişte "En Seksi Türk Erkekleri" listesine girdiğini hatırlatarak "Aynı listede Erdal İnönü de vardı" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu esprili yorum, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı ve beğeni topladı.

Cem Özer'in ince mizahı ve Zeynep Bastık'ın popülerliğiyle sosyal medyada gündem olan bu olay, eğlenceli yorumlar ve paylaşımlar ile kullanıcılar arasında yayılmaya devam ediyor.