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Çelikhan'da trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde konteyner kent girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde konteyner kent girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çelikhan Konteyner Kent girişinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abadulsamet B. (9) ve M. Kerim P. (7) isimli çocuğa Hasan H. idaresindeki 02 BA 483 plakalı hafif ticari araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı çocuklara yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuklar hastanede müşahede altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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