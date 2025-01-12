Çekya'da restorandaki yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Çekya'da bir restoranda yangın çıktı. Most şehrindeki restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesiyle başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi.

YANGIN ISITICIDAN ÇIKTI

İçişleri Bakanı Vit Rakusan Çekya Radyosuna yaptığı açıklamada, olayın sebebinin muhtemelen restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi olduğunu söyledi. Çekya Radyosu, yangın sırasında restoranda yaklaşık 20 kişinin bulunduğunu aktardı.