Çekya'da restorandaki yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Çekya'nın Most şehrinde bir restoranda gazlı ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayda, çevredeki binalardan 30 kişi tahliye edildi.
Çekya'da bir restoranda yangın çıktı. Most şehrindeki restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesiyle başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi.
YANGIN ISITICIDAN ÇIKTI
İçişleri Bakanı Vit Rakusan Çekya Radyosuna yaptığı açıklamada, olayın sebebinin muhtemelen restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi olduğunu söyledi. Çekya Radyosu, yangın sırasında restoranda yaklaşık 20 kişinin bulunduğunu aktardı.