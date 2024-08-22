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Çekya'da Petrol Rafinerisi Çevresinde Patlamamış Bomba Bulundu

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Çekya'da bir petrokimya fabrikasının arazisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık patlamamış bombanın bulunmasının ardından fabrikanın çevresinde 6 günlük bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Çekya'da bir petrokimya fabrikasının arazisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık patlamamış bombanın bulunmasının ardından fabrikanın çevresinde 6 günlük bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Çekya'nın Usti nad Labem Bölgesi'nde yer alan Zaluzi'deki Orlen Unipetrol'e ait petrokimya fabrikasının arazisinde yapılan kazı çalışması sırasında kinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık patlamamış bomba bulundu. Yetkililer, fabrikanın çevresinde 6 günlük bir güvenlik çemberi oluşturulmasını emretti.

Fabrikanın, petrol rafinerisi "bir sonraki duyuruya kadar" kapatılırken, 227 personel üretimin kontrollü ve güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlamak için aktif olarak görevine devam ediyor. Fabrikanın petrokimya bölümünün ise şimdilik faaliyetine devam ettiği açıklandı. Polis, "250 kg ağırlığındaki bomba 27 Ağustos'a kadar yerinde kalacak. Kriz ekibi şimdi bir sonraki eylem planına karar vermek üzere toplanıyor" ifadelerini kullandı.

Çek patlayıcı uzmanlarının, "kimyasal zaman gecikmeli tetikleyicilere sahip hava bombalarını bulma konusunda daha fazla deneyime sahip olan Alman meslektaşlarına" danıştıkları belirtildi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Çekoslovakya'yı işgal eden Naziler tarafından kullanılan fabrika, 1944 yılında müttefikler tarafından hedef alınmıştı. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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