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Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Seçimlerin ardından deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştiren TikTok fenomoni yakalandı. Gözaltına alınan A.D.D. isimli kadın, emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan A.D.D. isimli kadın hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OPERASYON SONUCU YAKALANDI

Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan A.D.D. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milletvekili Seçimleri 14 Mayıs 3. Sayfa Haberler

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