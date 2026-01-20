TRT'nin film platosunda yangın paniği: Çok sayıda ekip sevk edildi

TRT'ye ait Çekmeköy film platosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 3 bin dönüm arazi üzerine kurulu platoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ihbarının ardından Çekmeköy başta olmak üzere çevre ilçelerden de destek ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.